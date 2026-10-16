اعتقالات واقتحامات للاحتلال بالضفة وسط هجمات للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل المواطنين، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة كفر دان غرب جنين، وأصابت شابًا بشظايا رصاص حي في الرأس خلال اقتحام مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومركباتهم وقطف الزيتون.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت منازل عدة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة كفر دان، هم الشقيقان أحمد ومحمود عابد، والشاب صالح عابد، عقب مداهمة منازلهم فجر اليوم.

كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية، إلى جانب بلدة يعبد، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة.

وفي طولكرم، أصيب شاب بشظايا رصاص حي في الرأس، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، فيما احتجزت القوات عددًا من الشبان واعتدت عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية كبيرة، تضم آليات وجنود مشاة، اقتحمت محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، واحتجزت عددًا من الشبان ونكّلت بهم وأخضعتهم للاستجواب، قبل اقتيادهم بعد تقييد أيديهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في الحيين الشرقي والغربي، ولاحقت المواطنين وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز السام، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة للتصوير في الأجواء.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بشظايا رصاص حي في الرأس، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها قرب حاجز عطارة العسكري، شرقي قرية أم صفا شمال غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمالًا، وجسر يبرود قرب سلواد شرقًا.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة النبعات ببلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، واعتدوا عليهم وأضرموا النار في ثلاث مركبات.