إصابة مستوطن في عملية دهس قرب رام الله

أصيب مستوطن إسرائيلي، الليلة الماضية، في حادث دهس قرب بلدة عطارة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما شرعت قوات جيش الاحتلال بملاحقة المشتبه به.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته وعناصر من الشرطة هرعت إلى مستوطنة عطيرت التابعة لما يعرف بلواء بنيامين، قرب بلدة عطارة، عقب تلقي بلاغ عن دهس إسرائيلي بمركبة.

وأضاف أن مستوطنًا أُصيب في الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو مدى خطورتها.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته باشرت ملاحقة منفذ عملية الدهس، ونصبت حواجز على الطرق والقرى المحيطة بالمنطقة.

ومن حين إلى آخر، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليات إطلاق نار أو طعن أو دهس، وسط تصعيد كبير في اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتشمل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين