5 شهداء بينهم امرأة جراء غارات ورصاص الاحتلال في غزة

استشهد 5 مواطنين، بينهم صحفي وسيدة، وأصيب آخرون بعضهم بحالة خطيرة، جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في وقت تواصلت خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار ونسف المنازل.

وأعلنت مصادر طبية عن | استشهاد الصحفي عبيدة مرتجى ومصابون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة الإيطالي بحي النصر غربي مدينة غزة.

كما استشهاد المواطن أدهم خليل معروف (33 عاما)، مساء الجمعة، جراء استهداف من طائرات الاستطلاح لسطح منزل بالقرب من الاتصالات بمنطقة الفالوجا في مدينة غزة.

كما أعلنت ذات المصادر عن استشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية صوب تجمع للمواطنين في محيط مقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة هدى نايف أبو عدوان برصاص الاحتلال في منطقة بير 19 جنوب مدينة خانيونس.

وذكرت المصادر أن المواطن محمود المدهون استشهد، صباح اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها الليلة الماضيى بغارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، فيما فجّرت قوات الاحتلال روبوتين مفخخين في المنطقة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانه وقذائف في بحر مدينة رفح، فيما استهدف إطلاق نار من الطيران المروحي المناطق الغربية من المدينة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار صوب خيام النازحين في مواصي رفح.

وفي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شرقي المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية منها.

وتأتي هذه التطورات في ظل خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار حتى أمس عن استشهاد 1505 مواطنين وإصابة 5332 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت (إسرائيل) أكثر من 74 ألف مواطن وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين