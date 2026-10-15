فوهة غامضة في صحراء الجزائر تثير جدلًا حول عمرها الحقيقي

أعادت فوهة "أوركزيز" في صحراء تندوف جنوب غربي الجزائر إثارة التساؤلات العلمية بشأن تاريخ الاصطدامات النيزكية بالأرض، بعد طرح تقدير جديد لعمرها يبلغ نحو 10 آلاف سنة، خلافًا لتقديرات سابقة ربطتها بفترة تصل إلى 70 مليون سنة.

ويبلغ امتداد الفوهة نحو 3.5 كيلومتر، ما يجعلها أحد المعالم الجيولوجية اللافتة في الصحراء الجزائرية، التي تحتضن مواقع يُعتقد أنها تشكلت بفعل اصطدام أجسام فضائية بسطح الأرض.

وجاء تجدد الاهتمام بالفوهة عقب تصريحات الباحثة الجزائرية رتيبة صحوي، خلال ملتقى علمي احتضنته مدينة وهران في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ أشارت إلى أن دراسة المواد المتبقية في الموقع تقود إلى تقدير عمره بنحو 10 آلاف سنة.

ويثير التباين الكبير بين التقديرين تساؤلات بشأن التاريخ الحقيقي للفوهة، في ظل الحاجة إلى مزيد من التحاليل والتحقق العلمي المستقل قبل اعتماد التقدير الأحدث بصورة نهائية.

ولا تقتصر المواقع النيزكية المعروفة في الجزائر على أوركزيز، بل تشمل أيضًا تالمزان وتين بيدر وأمغيد، ما يوفر فرصًا للباحثين لدراسة آثار الاصطدامات الكونية وخصائصها الجيولوجية عبر فترات زمنية مختلفة.

وتتجاوز أهمية هذه المواقع الجانب العلمي، إذ تتيح إمكانية تطوير السياحة الجيولوجية في الجزائر، شريطة إجراء دراسات ميدانية موثقة وتوفير الحماية اللازمة لهذه المعالم الطبيعية.

وبين اختلاف التقديرات الزمنية والحاجة إلى مزيد من البحث، تظل فوهة أوركزيز معلمًا جيولوجيًا يستحق الدراسة، فيما يبقى تحديد عمرها بدقة مرهونًا بنتائج الأبحاث والتحاليل العلمية المتخصصة.

المصدر / وكالات