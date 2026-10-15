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33 قتيلًا بانهيار سقف مدرسة في باكستان

15 أكتوبر 2026 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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33 قتيلًا بانهيار سقف مدرسة في باكستان

لقي 32 تلميذاً على الأقل ومعلمة واحدة مصرعهم، وأُصيب العشرات، إثر انهيار سقف مدرسة في مدينة "بيشاور" شمال غربي باكستان، أثناء الحصص الدراسية الصباحية، الخميس.

وقضت فرق الإنقاذ ساعات طويلة في عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في مدرسة خاصة تقع في زقاق ضيق، وسط تجمهر مئات من أولياء الأمور والأقارب المذعورين في الخارج بانتظار الاطمئنان على ذويهم.

وأفاد عارف ختاك، مدير إدارة الإنقاذ في المنطقة، بأن غالبية القتلى تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مسجلاً إصابة 45 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مسؤولو الإنقاذ أن سقفا في طابق علوي انهار فوق التلاميذ داخل الفصول بالأسفل، مما تسبب في انهيار متتالٍ لطابقين من مبنى المدرسة. من جانبه، أشار المتحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينج"، محمد عاصم، إلى أن من بين القتلى 12 تلميذة ومعلمة، لافتاً إلى أن 3 أطفال يمرون بحالة حرجة جراء إصابات بغة في الرأس، بينما تلقى 20 مصاباً آخرين العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وفي السياق، صرح قائد شرطة بيشاور، ميان سعيد، بأن التحقيقات الأولية أظهرت ضعف الهيكل الإنشائي للمبنى، مشيراً إلى أن إنشاءات أُقيمت على السطح فاقت قدرته الاستيعابية والتحملية، مما أدى إلى الكارثة. وأكد سعيد أنه جرى توقيف مالك المدرسة، وفتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.

في المقابل، وجّه أقارب الضحايا اتهامات مباشرة لإدارة المدرسة بتجاهل التحذيرات والمخاوف السابقة بشأن سوء حالة المبنى وتهالكه، مطالبين بمحاسبة صارمة للمتسببين، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب فوري من إدارة المدرسة.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدر مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بياناً عبر فيه عن بالغ أسفه وحزنه لهذه المأساة، مقدماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمصابين.

المصدر / وكالات
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