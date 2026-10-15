فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فوهة غامضة في صحراء الجزائر تثير جدلًا حول عمرها الحقيقي

33 قتيلًا بانهيار سقف مدرسة في باكستان

عبر "إعلانات مفخخة".. كشف القرصنة الإسرائيلية لأجهزة "الجزيرة"

أزمة الشاحنات بغزة.. خلاف على الرسوم أم إحكام لسيطرة "حيتان السوق"؟

الهلال الأحمر: تعطل 60% من أجهزة الأشعة بغزة

شهيد وغارات عنيفة على غزة

تركيا: لا حل للقضية الفلسطينية دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

خطة أمريكية لتشكيل حكومة موسعة في "إسرائيل" تُمهّد لإقصاء نتنياهو

حركة المجاهدين تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس المحتلة

كابل الطاقة بين أوروبا و"إسرائيل".. تحرك جديد وسط خلاف يوناني تركي

عبر "إعلانات مفخخة".. كشف القرصنة الإسرائيلية لأجهزة "الجزيرة"

15 أكتوبر 2026 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
...
تعرّض نحو 45 جهازاً يعمل بنظام "ويندوز" تابعاً لشبكة الجزيرة الإعلامية لعمليات تجسس باختراق سيبراني عبر برنامج طورته شركة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

كشفت مجموعة الرقابة السيبرانية "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) عن تعرّض نحو 45 جهازاً يعمل بنظام "ويندوز" تابعاً لشبكة الجزيرة الإعلامية لعمليات تجسس باختراق سيبراني عبر برنامج طورته شركة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025.

وأوضحت "سيتيزن لاب" في تقريرها أن شركة "ديسكفر" (DisCover) الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات التجسس، استخدمت شبكات الإعلانات الإلكترونية كغطاء واختراق لتنفيذ عمليات التجسس واستهداف مستخدمي الإنترنت.

من جانبها، دانت شبكة الجزيرة الإعلامية استهداف أجهزة موظفيها ببرمجيات تجسس إسرائيلية، مؤكدة أنه تم التحقق الفعلي من وقوع هذه الهجمات السيبرانية.

وشددت الشبكة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية المناسبة لحماية موظفيها وأنظمتها الرقمية، داعية إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجهات التي تقف خلفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#احتلال #الجزيرة #قرصنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة