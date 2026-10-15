عبر "إعلانات مفخخة".. كشف القرصنة الإسرائيلية لأجهزة "الجزيرة"

كشفت مجموعة الرقابة السيبرانية "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) عن تعرّض نحو 45 جهازاً يعمل بنظام "ويندوز" تابعاً لشبكة الجزيرة الإعلامية لعمليات تجسس باختراق سيبراني عبر برنامج طورته شركة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025.

وأوضحت "سيتيزن لاب" في تقريرها أن شركة "ديسكفر" (DisCover) الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات التجسس، استخدمت شبكات الإعلانات الإلكترونية كغطاء واختراق لتنفيذ عمليات التجسس واستهداف مستخدمي الإنترنت.

من جانبها، دانت شبكة الجزيرة الإعلامية استهداف أجهزة موظفيها ببرمجيات تجسس إسرائيلية، مؤكدة أنه تم التحقق الفعلي من وقوع هذه الهجمات السيبرانية.

وشددت الشبكة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية المناسبة لحماية موظفيها وأنظمتها الرقمية، داعية إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجهات التي تقف خلفها.

المصدر / فلسطين أون لاين