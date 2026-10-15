تركيا: لا حل للقضية الفلسطينية دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إنهاء القضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان، الخميس، خلال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، ممثلًا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال فيدان إن الالتزام بالسلام والثقة المتبادلة لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك "إسرائيل"، العضو في المؤتمر، الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، واتباعها سياسة قمع ممنهجة.

وشدد على ضرورة دعم حقوق فلسطين والتصدي للظلم والانتهاكات الجسيمة، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل أساس الحل الدائم للقضية.

وفي سياق آخر، أكد فيدان أهمية تعزيز دور "سيكا" في دعم السلام والازدهار في آسيا، مستعرضًا أربع أولويات، تشمل تطوير الممر الأوسط التجاري بين الشرق والغرب عبر بحر قزوين، ومشروع طريق التنمية الرابط بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق وتركيا، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما شدد على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الشامل بدلًا من الصراع والاحتكار، مشيرًا إلى أن تركيا ستستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بهدف دعم العدالة المناخية والتنمية المستدامة.

المصدر / فلسطين أون لاين