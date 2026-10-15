شهيد وغارات عنيفة على غزة

استشهد المواطن محمد خلة، صباح الخميس، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع الصفطاوي شمالي مدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء غارة جوية قرب مركز العباس غربي المدينة، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن خلة استشهد إثر استهداف المجموعة مقابل مدرسة عباد الرحمن في شارع الصفطاوي، بينما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة اليرموك بمدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، كما قصف مبنى قرب مسجد المتقين غربي اليرموك.

ومنذ مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس، كثّف جيش الاحتلال اعتداءاته، مستهدفًا مناطق سكنية وخيامًا للنازحين، بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة ونسف مبانٍ سكنية في شمال القطاع وشرقه.

وفي شمال غزة، قصفت المدفعية مناطق متفرقة، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ شرقي بيت لاهيا وشمال شرقي مدينة غزة، وشهدت منطقة السنافور شرقي المدينة انفجارات ناجمة عن نسف منازل باستخدام روبوت مفخخ.

كما أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" نيرانًا مباشرة باتجاه خيام النازحين في حي أصلان شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية النار والقذائف غربي بيت لاهيا، واستمرار تحليق المسيّرات في أجواء مناطق عدة، بينها جباليا والشيخ رضوان والزيتون والصفطاوي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي، بعد منتصف الليل، فيما سُمع إطلاق نار في مخيم البريج المجاور.

أما جنوبي القطاع، فتقدمت آليات الاحتلال وأطلقت نيرانها جنوب مواصي خانيونس، فجر الخميس، بالتزامن مع تعرض خيام للنازحين في منطقة بئر 19 لإطلاق النار، فيما تواصلت عمليات نسف المباني في مدينة رفح.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق إلى 1501 شهيد و5323 مصابًا، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار تعرض المناطق السكنية ومخيمات النزوح للقصف وإطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين