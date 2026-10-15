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خطة أمريكية لتشكيل حكومة موسعة في "إسرائيل" تُمهّد لإقصاء نتنياهو

15 أكتوبر 2026 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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نتنياهو

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن تحركات تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل حكومة وحدة موسعة في كيان الاحتلال، تتضمن تفاهمات بشأن تقاعد بنيامين نتنياهو من الحياة السياسية خلال عامين، تمهيدًا لدفع اتفاقيات سلام إقليمية جديدة.

وبحسب الصحيفة، تقوم الخطة على تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزب "الليكود" وتكتل الوزير السابق في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، بهدف تهيئة الظروف السياسية لإنهاء الحروب في المنطقة وتوسيع نطاق اتفاقيات "أبراهام"، خصوصًا عبر ضم المملكة العربية السعودية إليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن تكتل آيزنكوت يشترط، للمشاركة في الحكومة المقترحة، تحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لبقاء نتنياهو في السلطة، على أن يعتزل السياسة نهائيًا بعد ذلك.

وتشمل الشروط المطروحة أيضًا التراجع عن خطة التعديلات القضائية التي أثارت انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات السياسية والأمنية المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه التحركات، وفق التقرير، في ظل مساعٍ أمريكية لتهيئة المشهد السياسي الإسرائيلي أمام تسويات إقليمية أوسع، في وقت تواجه فيه الجهود الرامية إلى توسيع اتفاقيات التطبيع تحديات مرتبطة بتركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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