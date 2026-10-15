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تعليم غزة تعلن بدء الفحص الطبي والتطعيم لطلبة الصف الأول

15 أكتوبر 2026 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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ودعت الوزارة أولياء أمور الأطفال المستهدفين إلى التوجه برفقة أطفالهم إلى المراكز الصحية المعتمدة لضمان إجراء الفحص الطبي الشامل وتلقي الجرعات المقررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن بدء إجراءات الفحص الطبي وتطعيم طلبة الصف الأول الأساسي الذين لم يتلقوا التطعيمات اللازمة خلال الفترة الماضية، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ودعت الوزارة أولياء أمور الأطفال المستهدفين إلى التوجه برفقة أطفالهم إلى المراكز الصحية المعتمدة لضمان إجراء الفحص الطبي الشامل وتلقي الجرعات المقررة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والحفاظ على الصرف الصحي والوقاية المدرسية، مرفقة قائمة بأسماء المراكز الصحية المخصصة لاستقبال الطلبة في مختلف محافظات القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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