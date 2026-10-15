فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعليم غزة تعلن بدء الفحص الطبي والتطعيم لطلبة الصف الأول

دراسة تحذر: إعمار غزة قد يتحول إلى أداة للإخضاع السياسي والاقتصادي

العكلوك: رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين

الصين: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

تقرير حقوقي: 22 إفادة عن إطلاق النار على أسرى داخل السجون الإسرائيلية

اتحاد المقاولين يدعو لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين

أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

"حماس" تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

"الصحة": 4 شهداء و9 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

برج بنك فلسطين.. خطر يهدد المارة والنازحين وسط تأخر الإزالة

العكلوك: رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين

15 أكتوبر 2026 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
...
التجمع بصدد توجيه رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية

أكد رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، أن التجمع بصدد توجيه رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية، لإطلاعها على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان والحصار والقتل والتهديدات.

ورحب العكلوك، في تصريح صحفي الخميس، بانطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، معتبرًا أنها ضرورة وطنية ملحّة لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الداخلي، في ظل استمرار حرب الإبادة وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى قرارات عملية وآليات واضحة قابلة للتنفيذ، تعيد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، وتوحد القرار السياسي، بعيدًا عن الاكتفاء بلقاءات لا تحقق نتائج ملموسة.

ودعا إلى تحديد موعد واضح وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، إلى جانب إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن تمثيلًا ديمقراطيًا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأوضح العكلوك أن الرسائل المرتقبة تهدف إلى تعزيز الحضور العشائري العربي المساند للقضية الفلسطينية، وحشد المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف معاناته، مؤكدًا أهمية بناء شراكة وطنية حقيقية تعيد الثقة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فلسطين #عشائر عربية #عشائر غزة #العكلوك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة