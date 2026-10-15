العكلوك: رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين

أكد رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، أن التجمع بصدد توجيه رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية، لإطلاعها على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان والحصار والقتل والتهديدات.

ورحب العكلوك، في تصريح صحفي الخميس، بانطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، معتبرًا أنها ضرورة وطنية ملحّة لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الداخلي، في ظل استمرار حرب الإبادة وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى قرارات عملية وآليات واضحة قابلة للتنفيذ، تعيد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، وتوحد القرار السياسي، بعيدًا عن الاكتفاء بلقاءات لا تحقق نتائج ملموسة.

ودعا إلى تحديد موعد واضح وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، إلى جانب إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن تمثيلًا ديمقراطيًا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأوضح العكلوك أن الرسائل المرتقبة تهدف إلى تعزيز الحضور العشائري العربي المساند للقضية الفلسطينية، وحشد المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف معاناته، مؤكدًا أهمية بناء شراكة وطنية حقيقية تعيد الثقة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين