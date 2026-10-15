اتحاد المقاولين يدعو لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين

دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى اعتماد منهجية وطنية تشاركية لإعداد مرجعية موحدة لتصميم مرافق المياه والصرف الصحي في فلسطين، بما يضمن توحيد المعايير الفنية ومراعاة ظروف التنفيذ واحتياجات المشاريع على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الاتحاد في اليوم العلمي المخصص لمناقشة إعداد المرجعية الوطنية، بمشاركة المهندس أحمد عبد النعيم أبو راس، المدير التنفيذي للاتحاد، والمهندسين عبد الناصر البحيصي وموسى عابد وأحمد لبد، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

وأكد أبو راس أهمية إشراك المقاولين والشركات المنفذة في إعداد المرجعية ومراجعة مسوداتها واختبارها ميدانيًا، للاستفادة من خبراتهم العملية وتطوير معايير قابلة للتطبيق، تراعي متطلبات الجودة والسلامة والاستدامة، وظروف المواقع وإمكانات توريد المواد والمعدات.

وشدد على ضرورة ألا تقتصر المرجعية على توحيد الاشتراطات والمواصفات التصميمية، بل أن تراعي أيضًا قابلية المشاريع للتنفيذ والتشغيل والصيانة، وأن تتضمن آليات واضحة لإدارة التغييرات الفنية وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة، بما يحد من التأخيرات والتكاليف الإضافية.

من جانبه، أكد المهندس موسى عابد، مدير إحدى شركات المقاولات المصنفة لدى الاتحاد، أهمية مراعاة البدائل المتاحة محليًا للمواد غير المتوفرة في السوق، واعتماد المواد والأدوات البديلة التي تحقق مستويات مقبولة من الأداء والجودة، بما يعزز مرونة التنفيذ في ظل تحديات التوريد.

وطالب أبو راس بأن تستند المواصفات إلى البيانات والاختبارات الفنية، وأن تجمع بين الحفاظ على الجودة والسلامة والمرونة في اختيار الحلول ووسائل التنفيذ، مع مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات.

وأكد الاتحاد أهمية إشراك قطاع المقاولات شريكًا فنيًا ومهنيًا في إعداد المرجعية الوطنية، بما يسهم في تحويل المعايير إلى مشاريع آمنة وقابلة للتنفيذ والتشغيل والصيانة، ويدعم تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.









المصدر / فلسطين أون لاين