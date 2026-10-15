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أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

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بالفيديو والصور أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

15 أكتوبر 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

شارك أهالي أطفال مصابين بمرض السكري في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة للمطالبة بتوفير الإنسولين وأشرطة فحص السكر والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل احتياج أطفالهم المستمر للعلاج والرعاية الصحية.

ورفع المشاركون مطالب بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة مستويات السكر في الدم، وضمان حصول الأطفال المرضى على العلاج بصورة منتظمة، بما يحمي صحتهم ويجنبهم المضاعفات الخطيرة.

وأكدت الوقفة أهمية التدخل العاجل لتأمين احتياجات الأطفال المصابين بالسكري، وتوفير الأدوية والمستلزمات التي لا يمكنهم الاستغناء عنها، في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وطالب الأهالي الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الإنسولين وأشرطة فحص السكر وبقية المستلزمات الطبية، وضمان وصولها إلى الأطفال المرضى دون تأخير.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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