بلدية غزة تجهّز سوق فراس لتنظيم الحركة التجارية

تواصل بلدية غزة استعداداتها لتجهيز وتنظيم سوق فراس المؤقت، استجابةً لمطالب التجار وأصحاب البسطات المنتشرة في الشوارع والأرصفة، بهدف توفير مساحة تجارية منظمة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم، وتحافظ في الوقت ذاته على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة.

وأوضحت البلدية أن السوق يهدف إلى استيعاب مختلف الأنشطة التجارية والحرفية، بما يشمل المحال التجارية والبسطات وخان الخضار ومنطقة الحرفيين، إلى جانب تجهيز المرافق والخدمات اللازمة، وتنظيم المداخل والممرات ومواقف المركبات، بما يضمن سهولة الحركة وحسن استغلال المساحات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدية لإعادة تنظيم النشاط التجاري في المدينة، والحد من مظاهر الإشغال العشوائي للشوارع والأرصفة، من خلال تخصيص مواقع مناسبة للتجار وأصحاب البسطات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

وتسعى بلدية غزة من خلال تجهيز السوق إلى تحقيق التوازن بين دعم التجار وتمكينهم من مواصلة أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على المرافق العامة وتنظيم الحركة التجارية في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين