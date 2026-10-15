الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات الدردشة.. إجابات أسرع ومخاوف متزايدة على الخصوصية

تتحول تطبيقات الدردشة تدريجيًا إلى بوابة للوصول إلى المعلومات وإنجاز المهام، مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المحادثات، بما يتيح للمستخدم طرح الأسئلة وتلخيص النصوص وصياغة الرسائل وتنفيذ مهام مختلفة دون مغادرة التطبيق.

لكن هذا التحول يثير تساؤلات بشأن دقة الإجابات، ومصادر المعلومات، وحدود وصول المساعدات الذكية إلى البيانات الشخصية، خصوصًا مع تزايد اعتماد المستخدمين عليها في حياتهم اليومية.

ميتا وتلغرام.. نموذجان مختلفان للمساعدات الذكية

تعمل شركة ميتا على دمج مساعدها «ميتا إيه آي» في تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر، إلى جانب توفيره عبر الويب وتطبيق مستقل. ويتيح المساعد الإجابة عن الأسئلة والبحث على الإنترنت وإنشاء الصور وتقديم المساعدة في مهام متنوعة.

وتختلف طبيعة استخدامه باختلاف المنصة؛ إذ يمكن الاستعانة به داخل مجموعات واتساب للحصول على معلومات أو تلخيص محتوى، بينما يرتبط في إنستغرام بالبحث والمحتوى المرئي، وفي فيسبوك باكتشاف المنشورات والمجتمعات.

وتسعى ميتا من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل منظومتها الرقمية، وربط المساعدة الشخصية بالخدمات والتفاعلات التجارية.

في المقابل، يعتمد تطبيق تلغرام على منظومة البوتات وواجهات البرمجة التي تسمح للمطورين بإنشاء أدوات متنوعة، تشمل المساعدات الذكية وإنشاء النصوص والصور وأتمتة بعض المهام.

ويوفر هذا النموذج للمستخدم خيارات متعددة، لكنه يتطلب الانتباه إلى هوية الجهة المشغلة لكل بوت، والصلاحيات التي يحصل عليها، وكيفية تعامله مع البيانات المرسلة إليه.

من محركات البحث إلى الإجابات المباشرة

لسنوات طويلة، اعتمد المستخدمون على محركات البحث للوصول إلى المعلومات من خلال كتابة الكلمات المفتاحية، ثم مراجعة النتائج والتنقل بين المواقع ومقارنة المصادر.

أما المساعدات الذكية، فتقدم إجابة مركبة داخل المحادثة، وتتيح للمستخدم طرح أسئلة متابعة وتعديل الطلب أو طلب مزيد من التوضيح دون البدء من جديد.

ويوفر هذا الأسلوب الوقت والجهد، لكنه قد يقلل من فرص وصول المستخدم إلى المصادر الأصلية، خصوصًا عندما يكتفي بالإجابة المولدة دون التحقق من المعلومات الواردة فيها.

وتشير بيانات بحثية إلى أن ظهور ملخصات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث قد يرتبط بانخفاض معدلات النقر على الروابط التقليدية، ما يعزز التحول من البحث عن المعلومات إلى استهلاك الإجابات الجاهزة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الإجابة المباشرة أكثر دقة بالضرورة؛ فجودتها تعتمد على النموذج المستخدم، وحداثة المعلومات المتاحة له، وقدرته على الاستناد إلى مصادر موثوقة.

الإجابات الواثقة لا تضمن صحة المعلومات

من أبرز التحديات التي تواجه المساعدات الذكية ظاهرة «الهلوسة»، التي تشير إلى إنتاج معلومات غير صحيحة أو مختلقة بصياغة تبدو مقنعة.

وقد يظهر الخطأ في تفاصيل تاريخية أو أرقام أو اقتباسات أو روابط، بل قد يقدم المساعد تفسيرًا ناقصًا لموضوع معقد دون الإشارة بوضوح إلى حدود معرفته.

كما يمكن أن يؤدي الاعتماد على إجابة واحدة إلى تضييق نطاق المعلومات التي يتعرض لها المستخدم، مقارنة بمراجعة مصادر متعددة واكتشاف اختلاف وجهات النظر بينها.

لذلك، تزداد أهمية التحقق من المعلومات في الموضوعات الطبية والقانونية والمالية، من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية ومقارنة الادعاءات بمراجع مستقلة، وعدم اتخاذ قرارات حساسة اعتمادًا على إجابة واحدة.

وفي المقابل، تستطيع هذه الأدوات تقديم فوائد واضحة، من بينها تبسيط المفاهيم المعقدة، وترجمة النصوص، وتلخيص الوثائق، والمساعدة في الكتابة والبرمجة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات لبعض المستخدمين ذوي الإعاقة.

الخصوصية.. من يطّلع على محادثاتك؟

تزداد أهمية حماية البيانات مع دخول المساعدات الذكية إلى المحادثات الشخصية، إذ تختلف سياسات الخصوصية من خدمة إلى أخرى، كما تختلف البيانات التي يمكن لكل أداة الوصول إليها بحسب تصميمها والصلاحيات الممنوحة لها.

ولا ينبغي افتراض أن جميع البوتات تتمتع بضمانات الخصوصية نفسها التي يوفرها تطبيق الدردشة الذي تعمل داخله.

فقد تُرسل الرسائل الموجهة إلى بوت خارجي إلى الجهة المشغلة له، وفق آلية عمل الخدمة وسياسة التعامل مع البيانات. ولذلك، من الضروري التحقق من هوية المطور وشروط الاستخدام قبل مشاركة معلومات حساسة.

كما ينبغي التمييز بين المساعدات المدمجة في التطبيقات، والأدوات الخارجية التي تعمل من خلالها، وعدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات المصرفية أو الوثائق الشخصية الحساسة دون ضرورة واضحة وضمانات مناسبة.

هل تصبح تطبيقات الدردشة بديلًا لمحركات البحث؟

يمثل دمج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات الدردشة تحولًا في طريقة الوصول إلى المعلومات، إذ لم تعد المحادثة وسيلة لتبادل الرسائل فقط، بل أصبحت مساحة للبحث والتعلم والكتابة وإنجاز بعض المهام.

وتراهن الشركات على أن سهولة الاستخدام واستمرار المحادثة وتوافر المساعد في المكان الذي يقضي فيه المستخدم وقته ستجعل هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من تجربته الرقمية.

لكن نجاح هذا التحول لن يعتمد على سرعة الإجابات وحدها، بل على دقتها وشفافية مصادرها، وقدرة المستخدم على التحقق منها، وضمان حماية بياناته.

وفي النهاية، قد تصبح المساعدات الذكية بوابة رئيسية للوصول إلى المعرفة، لكنها لن تلغي الحاجة إلى التفكير النقدي ومراجعة المصادر؛ فالإجابة الأسرع ليست بالضرورة الإجابة الأصح، والمساعد الأكثر تطورًا ليس بالضرورة الأكثر ملاءمة لكل مهمة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات