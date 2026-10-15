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بعد جدل "المسبحة وكأس الماء".. وزير فلسطيني يقدم استقالته

15 أكتوبر 2026 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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بعد جدل "المسبحة وكأس الماء".. رئيس وزراء السلطة يقبل استقالة وزير الأوقاف

أعلن مركز الاتصال الحكومي التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، استقالة وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم، بعد تقديم كتاب استقالته رسميًا إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، الذي قبلها، مثمنًا جهوده خلال فترة توليه المنصب.

وجاءت الاستقالة عقب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع مصوّر يُظهر الوزير خلال زيارة لإحدى المدارس، وهو يقرأ الرقية الشرعية على طالبة، قبل أن يغمس مسبحته في كأس ماء ويطلب منها شربه.

وأثار المقطع تفاعلات وانتقادات واسعة، مع تساؤلات بشأن هذه الممارسة ودلالاتها، في ظل المسؤولية الدينية التي يتولاها الوزير.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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