تركيا وأكثر من 10 دول تنسحب من قاعة قمة "سيكا" مع بدء كلمة هرتسوغ

غادر ممثلو أكثر من 10 دول، بينها تركيا، قاعة قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بالتزامن مع بدء كلمة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ونهض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم، وغادروا القاعة، في خطوة تزامنت مع إلقاء هرتسوغ كلمته أمام المشاركين في القمة.

وكان فيدان قد وصل إلى باكو، الأربعاء، للمشاركة في القمة التي تستضيفها أذربيجان بصفتها الرئيس الدوري للمؤتمر.

ويضم مؤتمر «سيكا» 28 دولة، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة في القارة الآسيوية، فيما تغطي الدول الأعضاء نحو 90% من مساحة آسيا، وتضم أكثر من نصف سكان العالم.

وتُعد تركيا من الدول المؤسسة للمؤتمر، إذ استضافت قمته الثالثة في إسطنبول عام 2010، وتولت رئاسته الدورية خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى ودمار واسع في البنية التحتية المدنية، وسط إدانات ومطالبات دولية بوقف الهجمات وحماية المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات