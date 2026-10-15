تدهور الحالة الصحية للأسير رزق الرجوب في عزل «جانوت» وتحذيرات من فقدانه الذاكرة

تتفاقم الحالة الصحية للأسير الفلسطيني الشيخ رزق عبد الله مسلم الرجوب (68 عامًا)، من بلدة دورا جنوب الخليل، في ظل استمرار عزله الانفرادي داخل سجن «جانوت»، وسط تقارير عن تدهور وضعه الصحي وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة والاحتياجات المعيشية الأساسية.

وبحسب المعطيات التي أوردها مكتب إعلام الأسرى، يعاني الرجوب، المعتقل إداريًا منذ 12 حزيران/يونيو 2023، من أعراض صحية مقلقة، تشمل انسدادًا كاملًا في الأذن اليمنى، وتشنجات مؤلمة في الجانب الأيمن من الوجه، وتشوشًا حادًا في السمع بالأذن اليسرى، إلى جانب صداع مستمر.

وأوضح المكتب أن مسعفًا فحص الأسير قبل نحو أسبوع، وأشار إلى ضرورة عرضه على طبيب مختص بصورة عاجلة، إلا أنه لم يتلقَّ، وفق البيان، الرعاية الطبية المتخصصة حتى الآن.

ظروف احتجاز قاسية ونقص في المستلزمات الأساسية

ولا تقتصر معاناة الرجوب على وضعه الصحي، إذ يواجه، بحسب مكتب إعلام الأسرى، ظروفًا معيشية صعبة داخل العزل، تشمل تدني جودة الطعام ونقص الملابس، مشيرًا إلى أنه يرتدي البنطال نفسه منذ 90 يومًا بسبب عدم توفر بديل.

كما أفاد المكتب بتعرض الأسرى، وفق المعطيات التي لديه، لممارسات مهينة أثناء نقلهم إلى العيادات أو خلال لقاءات المحامين، ما يزيد من معاناتهم داخل أماكن الاحتجاز.

تراجع في الذاكرة والقدرات الذهنية

وتتزايد المخاوف بشأن وضع الرجوب الصحي في ظل تقدمه في السن وتاريخه الطويل من الاعتقال، إذ أمضى نحو 31 عامًا في سجون الاحتلال خلال 13 اعتقالًا، بينها فترة اعتقال واحدة استمرت ثماني سنوات متواصلة.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، كشفت زيارة محاميه في آب/أغسطس 2025 عن تراجع ملحوظ في قدراته الذهنية والجسدية، إذ لم يتمكن من التعرف إلى محاميه أو تذكر اسم زوجته وأفراد من عائلته. كما أشار المحامي، وفق المكتب، إلى وجود آثار إصابة في الرأس وتورم في إحدى العينين، إلى جانب هزال واضح في جسده.

ويعاني الرجوب، وفق المعلومات ذاتها، من مرض البهاق ومشكلات في المعدة، كما سبق أن خضع لعملية استئصال المرارة قبل اعتقاله الأخير بفترة وجيزة.

نجلاه رهن الاعتقال الإداري

وتواجه عائلة الرجوب ظروفًا صعبة في ظل استمرار اعتقال نجليه إداريًا؛ إذ يقبع نجله أحمد (35 عامًا)، وهو أب لأربعة أطفال ومعتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في سجن «ريمون»، فيما يحتجز نجله الأصغر محمد (19 عامًا)، المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، في سجن «عوفر».

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن العائلة تعاني أيضًا من تداعيات اقتحام منزلها ومصادرة ممتلكات وأموال، وفق ما أورده في بيانه.

مطالبات بالتدخل العاجل

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل عاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للرجوب، وعرضه على طبيب مختص دون تأخير، محذرًا من مخاطر استمرار تدهور حالته الصحية.

كما دعا إلى إنهاء عزله الانفرادي وتوفير احتياجاته الأساسية، وضمان حصوله على الرعاية الطبية والحقوق التي تكفلها القوانين والمعايير الدولية للمعتقلين.

وأكد المكتب أن استمرار احتجاز الأسير في ظل الظروف الصحية والمعيشية المبلغ عنها يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان سلامته وحماية حياته.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات