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اختيار شخصية من النصيرات عضوًا في لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد بالاتحاد العربي

15 أكتوبر 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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الدكتور ماهر الملخ عضوًا في لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد
غزة/فلسطين أون لاين:

اختار الاتحاد العربي لكرة اليد الدكتور ماهر الملخ عضوًا في لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد، في خطوة تعكس الحضور الفلسطيني في لجان الاتحاد العربي، وتقديرًا للجهود المبذولة في خدمة وتطوير كرة اليد.

ويأتي اختيار الملخ في ظل اهتمام الاتحاد العربي بتطوير قطاع الناشئين ومدارس كرة اليد، باعتبارهما ركيزة أساسية في اكتشاف المواهب وصناعة الأجيال الجديدة للعبة على المستوى العربي.

ويُعد انضمام الملخ إلى اللجنة إضافة جديدة لمسيرته الرياضية، وفرصة للمساهمة في وضع البرامج والأفكار التي تخدم قطاع الناشئين، وتعزز من انتشار اللعبة وتطوير قاعدة الممارسين لها في الدول العربية.

ومن المتوقع أن يشارك الملخ في أعمال اللجنة ومناقشة الملفات المتعلقة بالناشئين ومدارس كرة اليد، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة.

ويشغل الملخ عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، والأمين العام المساعد، وسبق له أن كان حكما بارعا، ولاعبا في صفوف نادي خدمات النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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