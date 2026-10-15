وقّعت بلدية غزة وعمليات «الفارس الشهم 3»، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة في مناطق مختلفة من المدينة، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحسين خدمات المياه لنحو 50 ألف نسمة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر رئاسة بلدية غزة، بحضور رئيس البلدية د. يحيى السراج، ومنسق عمليات «الفارس الشهم 3» د. محمد إربيع، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي البلدية والعملية الإنسانية.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل نحو 1300 متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، بهدف تحسين وصول المياه إلى المواطنين وتعزيز كفاءة الشبكات، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الحرب على القطاع.

وأكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك مع عمليات «الفارس الشهم 3»، لدعم إعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان ودعم جهود التعافي في المدينة.

وأعرب السراج عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمليات «الفارس الشهم 3» على دعمهما للمشاريع الإنسانية والطارئة، ومساندة الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، قال منسق عمليات «الفارس الشهم 3»، محمد إربيع، إن العملية تنفذ مشاريع إنسانية وخدمية في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع البلدية للمساهمة في تحسين خدمات المياه وتوفيرها للسكان، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشاد إربيع بجهود بلدية غزة وتعاونها في تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الشراكة في الاستجابة للاحتياجات الملحّة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.





















المصدر / فلسطين أون لاين