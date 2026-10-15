فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العكلوك: رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين

الصين: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

تقرير حقوقي: 22 إفادة عن إطلاق النار على أسرى داخل السجون الإسرائيلية

اتحاد المقاولين يدعو لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين

أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

"حماس" تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

"الصحة": 4 شهداء و9 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

برج بنك فلسطين.. خطر يهدد المارة والنازحين وسط تأخر الإزالة

ثلاثون ثانية من الجحيم.. حسام الخالدي ناجٍ من مجزرة راحت عائلته ضحيتها

حين سرقت الحرب شعر سنا وطفولتها

تخدم 50 ألف نسمة

بالصور بلدية غزة و"الفارس الشهم 3" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات المياه

15 أكتوبر 2026 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
...
بلدية غزة و"الفارس الشهم 3" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات المياه وخدمة 50 ألف نسمة

وقّعت بلدية غزة وعمليات «الفارس الشهم 3»، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة في مناطق مختلفة من المدينة، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحسين خدمات المياه لنحو 50 ألف نسمة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر رئاسة بلدية غزة، بحضور رئيس البلدية د. يحيى السراج، ومنسق عمليات «الفارس الشهم 3» د. محمد إربيع، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي البلدية والعملية الإنسانية.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل نحو 1300 متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، بهدف تحسين وصول المياه إلى المواطنين وتعزيز كفاءة الشبكات، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الحرب على القطاع.

وأكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك مع عمليات «الفارس الشهم 3»، لدعم إعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان ودعم جهود التعافي في المدينة.

وأعرب السراج عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمليات «الفارس الشهم 3» على دعمهما للمشاريع الإنسانية والطارئة، ومساندة الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، قال منسق عمليات «الفارس الشهم 3»، محمد إربيع، إن العملية تنفذ مشاريع إنسانية وخدمية في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع البلدية للمساهمة في تحسين خدمات المياه وتوفيرها للسكان، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشاد إربيع بجهود بلدية غزة وتعاونها في تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الشراكة في الاستجابة للاحتياجات الملحّة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.06.40 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.06.46 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.06.57 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.08.52 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.09.33 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.09.40 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.09.43 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.09.47 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-10-15 at 2.09.54 PM.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #تعاون #الفارس الشهم 3 #اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات المياه

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة