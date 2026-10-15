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بالصور وقفة تضامنية في غزة تطالب بالإفراج عن معتقلي أسطول الصمود في تونس

15 أكتوبر 2026 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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تصوير ( محمود أبو حصيرة )

نظّمت فعاليات شعبية ونقابية، بالتعاون مع لجنة استقبال أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، وقفة تضامنية في قطاع غزة، دعمًا لمعتقلي الأسطول والقافلة الإغاثية المحتجزين في تونس، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بالإفراج عن المحتجزين، مؤكدين تضامنهم معهم ودعمهم للجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وشددت الفعاليات المشاركة على ضرورة التحرك العاجل للإفراج عن المعتقلين، وضمان سلامتهم وحقوقهم، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل لإنهاء احتجازهم.

وأكد منظمو الوقفة أن التضامن مع المشاركين في أسطول الصمود والقافلة الإغاثية يأتي دعمًا للتحركات الإنسانية الرامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني، والمطالبة بتوفير الحماية للجهود الشعبية والإغاثية المتضامنة مع قطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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