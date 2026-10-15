مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة ويستهدفون مزارعي الزيتون والأراضي الزراعية

صعّد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفين الأراضي الزراعية ومزارعي الزيتون وممتلكات الفلسطينيين، في سلسلة انتهاكات طالت جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس والأغوار.

ففي محافظة جنين، شرع مستوطنون بتجريف أراضٍ في معسكر صانور المخلى جنوب المدينة، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة نابلس، طرد مستوطنون قاطفي الزيتون من منطقة «الشعب» في بلدة عصيرة القبلية جنوب المدينة، فيما قطعوا أعمدة الكهرباء التي تغذي منزل عائلة صوفان على أطراف قرية بورين.

وفي جبل قماص ببلدة بيتا جنوب نابلس، أُصيب مزارع فلسطيني بجروح في رأسه إثر هجوم شنّته مجموعات من المستوطنين على المزارعين، بحسب مصادر محلية.

وفي محافظة رام الله، هاجم مستوطنون عددًا من قاطفي الزيتون في أراضي قرية رأس كركر غرب المدينة، ونثروا المحصول الذي جمعوه، في اعتداء استهدف جهود المزارعين ومصدر رزقهم.

أما في محافظة الخليل، فاقتحم مستوطنون أرضًا زراعية في منطقة «واد الشيخ» ببلدة بيت أمر شمال المدينة، وخربوا المزروعات ومحتويات الأرض.

وفي جنوب الخليل، أُصيب مسن فلسطيني برضوض جراء اعتداء مستوطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من خربة «اقواويس» في مسافر يطا، وفق المعطيات الواردة. كما أطلق مستوطن مواشيه بالقرب من مساكن المواطنين في خربة الخرابة، شرق بلدة السموع.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 109 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية أمس الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحسب المصادر الواردة.

وفي سياق التوسع الاستيطاني، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على طريق المعرجات الرابط بين مدينتي أريحا ورام الله.

وفي الأغوار الشمالية، أتلف مستوطنون شبكات ري وخطوطًا زراعية، وفككوا وسرقوا محابس مياه وعدادات خاصة بالمزارعين في تجمع يرزا، وفق المعطيات ذاتها.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تفاقم الأضرار التي تلحق بالمزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم، في ظل تصاعد الاعتداءات الاستيطانية واتساع رقعة البؤر الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات