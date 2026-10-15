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مؤتمر فلسطينيي الخارج يدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس المحتلة

15 أكتوبر 2026 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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مؤتمر فلسطينيي الخارج يدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس المحتلة

أدانت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج افتتاح الحكومة الكولومبية سفارة لها في القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي واعتداءً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ومخالفةً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، الحكومة الكولومبية بالتراجع الفوري عن القرار وإغلاق السفارة ونقلها إلى خارج المدينة، محمّلةً إياها المسؤولية السياسية والقانونية عن تداعيات هذه الخطوة.

وأكدت أن القدس «خط أحمر»، وأن محاولات تكريس سيادة الاحتلال عليها ستظل مرفوضة، مشددةً على أن القرارات الأحادية لا تمنح الاحتلال شرعية، ولا يمكنها فرض واقع ينتقص من الحقوق الفلسطينية.

وشددت اللجنة على أن القدس ستبقى قضية مركزية للأمة، لا يمكن تجاوز مكانتها أو الالتفاف عليها بأي قرارات، مؤكدةً أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحترام الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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