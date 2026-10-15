فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العكلوك: رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين

الصين: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

تقرير حقوقي: 22 إفادة عن إطلاق النار على أسرى داخل السجون الإسرائيلية

اتحاد المقاولين يدعو لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين

أهالي أطفال السكري في غزة يطالبون بتوفير العلاج

"حماس" تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

"الصحة": 4 شهداء و9 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

برج بنك فلسطين.. خطر يهدد المارة والنازحين وسط تأخر الإزالة

ثلاثون ثانية من الجحيم.. حسام الخالدي ناجٍ من مجزرة راحت عائلته ضحيتها

حين سرقت الحرب شعر سنا وطفولتها

"الإعلام الحكومي"ينفي فرض رسوم على الشاحنات التجارية ويدعو لإدخال 600 شاحنة يوميا

15 أكتوبر 2026 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
...
المكتب الإعلامي الحكومي

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، ردًا على ما وصفه بادعاءات مضللة صادرة عن "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، بشأن تنظيم الحركة التجارية والتعاملات النقدية داخل القطاع.

وقال المكتب، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه وجّه رسائل رسمية إلى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ومسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، لوضعهم في صورة ما وصفه بحقيقة الإجراءات الحكومية، محذرًا من استخدام هذه الادعاءات لتبرير استمرار القيود على دخول البضائع والمساعدات.

وأوضح أن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي أُثير بشأنه الجدل لا يتعلق بضرائب أو رسوم حكومية، وإنما بمبادرة مجتمعية اختيارية، بحسب البيان، يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات وشركات، وتُخصص مواردها لدعم الفئات الأكثر تضررًا، بما يشمل الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين، إلى جانب مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.

وفيما يتعلق بالتعاملات النقدية، ذكر المكتب أن الإجراءات المرتبطة بنسبة 30% جاءت، وفق توضيحه، استجابةً للنقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، مشيرًا إلى أنها طُرحت بالتوافق مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، بهدف معالجة اختلالات السوق وتسهيل المعاملات اليومية.

وأكد المكتب أن الجهات الحكومية في القطاع تواصل اتخاذ إجراءات لمكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين، موضحًا أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند، وفق البيان، إلى شبهات مخالفات تخضع للمساءلة القانونية والقضائية.

وشدد على أن الأولوية تتمثل في ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع إلى قطاع غزة، مطالبًا بتنفيذ التفاهمات المعلنة، بما يشمل إدخال 600 شاحنة يوميًا، ورفض أي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام أو ربطه بالخلافات المتعلقة بتنظيم الأسواق الداخلية.

ودعا المكتب الوسطاء واللجنة الوطنية لإدارة غزة والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع، والضغط لضمان فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية دون قيود إضافية.

وأكد في ختام بيانه استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والمبادرات المجتمعية والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، مشددًا على أن مكافحة الاحتكار وحماية المواطنين من الاستغلال تمثلان مسؤولية وطنية وقانونية، في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يشهدها القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #نفي #معابر #الإعلام الحكومي #دعوة #فرض رسوم على الشاحنات التجارية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة