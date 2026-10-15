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"الصحة": 4 شهداء و9 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

15 أكتوبر 2026 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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"الصحة": 4 شهداء و9 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 4 شهداء و9 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,505 شهداء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,332، إلى جانب انتشال جثامين 838 شهيدًا.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,396 شهيدًا و175,449 إصابة منذ بدء العدوان.

وتواصل وزارة الصحة تحديث الإحصائيات استنادًا إلى البيانات الواردة من المستشفيات والجهات المختصة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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