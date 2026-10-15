عائلة الأقطش تصمد في بيتا رغم حصار المستوطنين واعتداءاتهم

تواصل عائلة المواطن معتصم الأقطش صمودها داخل منزلها في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، رغم هجمات المستوطنين المتواصلة منذ أكثر من 48 ساعة، في محاولة لدفعها إلى إخلاء منزلها والرحيل عن أرضها، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة.

وتواجه الأسرة معاناة مضاعفة في ظل الحالة الصحية الحرجة لوالدي الأقطش؛ إذ تعاني والدته من تليف كامل في الكبد، فيما يعاني والده المسن أمراضًا مزمنة متعددة، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وغياب الشعور بالأمن والأمان.

وقال الأقطش إن عائلته حُرمت من النوم والراحة جراء الاقتحامات والاعتداءات المباشرة، موضحًا أن المستوطنين حطموا أبواب المنزل وألواح الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء للأسرة.

وأضاف أن الاعتداءات تزامنت مع قطع قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المنزل، في خطوة زادت من معاناة العائلة المحاصرة، مشيرًا إلى أن جهود بلدية بيتا أسفرت عن إعادة الكهرباء بعد انقطاع استمر ست ساعات.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت رئيس البلدية لساعات، الأمر الذي أعاق وصول الخدمات الأساسية إلى المنزل، في ظل استمرار التضييق على الأسرة.

معاناة تستحضر صمود عائلات أخرى

وأشار الأقطش إلى أن الحصار والظروف القاسية التي تعيشها أسرته أعادت إلى ذاكرته معاناة عائلات فلسطينية أخرى تواجه الاعتداءات والضغوط، من بينها عائلات الطوباسي والقصراوي وسامر أبو زيتون وسامر أبو مازن.

وأكد أن الساعات العصيبة التي مرت بها أسرته عمّقت شعورهم بمعاني الحصار والرباط والصمود، مشددًا على أن محاولات الترهيب واستهداف مقومات الحياة داخل المنزل لن تدفعهم إلى مغادرته.

بيتا تحت وطأة الاعتداءات الاستيطانية

وتتعرض بلدة بيتا والقرى المحيطة بها، جنوبي نابلس، لاعتداءات متصاعدة من المستوطنين، لا سيما في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية والأراضي المهددة بالمصادرة، وسط حماية قوات الاحتلال.

وتأتي الاعتداءات على عائلة الأقطش في سياق الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المستهدفة استيطانيًا، وما يرافقها من محاولات لدفع السكان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم.

وتجسد معاناة العائلة جانبًا من الأعباء الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في بلدات نابلس، حيث تتداخل الاعتداءات الميدانية مع الظروف الصحية الصعبة، فيما يتمسك السكان بالبقاء في منازلهم والحفاظ على ممتلكاتهم وأراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين