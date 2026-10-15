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دار نشر بريطانية توقف بيع كتب كاتبة إيرلندية.. ما السبب؟

15 أكتوبر 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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دار نشر بريطانية توقف بيع كتب كاتبة إيرلندية.. ما السبب؟

أعلنت دار النشر البريطانية «فابر»، الأربعاء، وقف بيع كتب الكاتبة الإيرلندية سالي روني في المملكة المتحدة، على خلفية تعهدها بالتبرع بعائدات مؤلفاتها لدعم مجموعة «بالستاين أكشن» المؤيدة لفلسطين.

وأوضحت الدار أنها ستوقف توريد كتب روني داخل المملكة المتحدة بجميع الصيغ، مع استمرار بيعها في الأسواق الأخرى، مشيرةً إلى أن التشريعات البريطانية الحالية تحول دون تحويل العائدات التي تحققها مؤلفات الكاتبة داخل البلاد إليها.

وكانت روني قد أعلنت دعمها للمجموعة، رغم قرار الحكومة البريطانية حظرها العام الماضي، كما قدمت إفادة إلى المحكمة العليا في لندن ضمن طعن قانوني على قرار الحظر، حذرت فيها من أن موقفها قد يؤدي إلى سحب كتبها من الأسواق البريطانية.

#بريطانيا #سالي روني #كاتبة إيرانية

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