"حماس" تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، افتتاح الحكومة الكولومبية سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني ومخالفةً للقانون الدولي والقرارات الأممية الرافضة لتغيير الوضع القانوني للمدينة.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن القدس أرض فلسطينية محتلة، مشيرةً إلى أن تراجع الحكومة الكولومبية الجديدة عن مواقف الرئيس السابق غوستافو بيترو، الذي قطع العلاقات مع "إسرائيل" على خلفية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يمثل انحيازًا ورهانًا خاسرًا على الاحتلال، في ظل تزايد عزلته الدولية.

وطالبت حماس الحكومة الكولومبية بالتراجع الفوري عن القرار، وعدم المضي في هذه الخطوة التي قالت إنها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتنكر عدالة قضيته وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويُعدّ وضع القدس المحتلة من أبرز القضايا المرتبطة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، إذ تؤكد القرارات الدولية عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني، فيما يواصل الفلسطينيون التأكيد على أن القدس عاصمة دولتهم المنشودة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من تحركات ومواقف دولية تتباين بشأن سبل إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين