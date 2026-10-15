الصحة تحذر من تداعيات إغلاق معبر رفح على حياة المرضى والجرحى

حذّرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق معبر رفح البري أمام إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد الحالات الحرجة وتراكم قوائم الانتظار.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن استمرار إغلاق المعبر يحرم المرضى والجرحى من حقهم في العلاج، ويشكّل امتدادًا لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن الإغلاق أدى إلى تراكم خطير ومتسارع للحالات الحرجة، مع تزايد قوائم الانتظار يومًا بعد يوم، بما يفوق قدرة المستشفيات المتهالكة والمحاصرة على الاستيعاب وتقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بممارسة ضغط جاد وعاجل على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر رفح وكافة المعابر، وتسهيل سفر الحالات الطبية الحرجة لتلقي العلاج في الخارج، وإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

ويأتي استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر رفح في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات وخروج عدد منها عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، ما يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات المرضية المعقدة.

ويُشكّل منع المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج خطرًا متزايدًا على حياة أصحاب الحالات الحرجة، في ظل حاجتهم إلى تدخلات طبية غير متوفرة داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين