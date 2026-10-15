بحثت سلطة المياه وجودة البيئة، بالتعاون مع مؤسسات وطنية وشركاء محليين، الاشتراطات والمعايير الهندسية اللازمة لتصميم مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، تمهيدًا لإعداد دليل وطني موحد يسهم في توجيه مشروعات إعادة الإعمار وفق أسس علمية وفنية تضمن السلامة والاستدامة.

جاء ذلك خلال يوم علمي متخصص نظمته السلطة بالشراكة مع مؤسسة المقاييس الفلسطينية، واتحاد بلديات قطاع غزة، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، وبرعاية ومتابعة من مشروع سمير، تحت شعار «نحو بنية تحتية آمنة ومرنة ومستدامة لإعادة إعمار قطاع غزة»، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومهندسين وممثلين عن مؤسسات حكومية وبلديات وجهات محلية ودولية عاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.

ويأتي تنظيم الفعالية في ظل الدمار الواسع الذي لحق بمرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية البيئية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما خلفته من تحديات هندسية وفنية تتطلب توحيد الجهود ووضع معايير واضحة لإعادة تأهيل المرافق وبنائها.





ثماني أوراق علمية متخصصة

وأكد المهندس مازن سمير البنا، في كلمة سلطة المياه وجودة البيئة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة، أن تنظيم الأيام العلمية المتخصصة يمثل ضرورة وطنية ومهنية في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة في غزة.

وأوضح أن هذه اللقاءات تتيح للخبراء والأكاديميين تبادل المعرفة ومناقشة الحلول العلمية والهندسية للأزمات المتفاقمة، مشددًا على أهمية تحويل النقاشات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمهنية.

وشهد اليوم العلمي عرض ثماني أوراق علمية تناولت المعايير والاشتراطات الهندسية اللازمة لتصميم مكونات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يشمل آبار المياه ومحطات التحلية، وشبكات توزيع مياه الشرب والخزانات ومحطات الضخ، وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة.

وركزت الأوراق على أهمية اعتماد أسس تصميمية تراعي الخصائص الفنية والبيئية للمرافق، وتضمن كفاءتها التشغيلية وسلامتها وقدرتها على الاستمرار والتكيف مع الظروف والتحديات المستقبلية.





خارطة طريق لإعداد الدليل الوطني

وفي سياق تحويل المخرجات العلمية إلى خطوات عملية، عقد المشاركون جلسة حوارية لمناقشة خارطة طريق لإعداد دليل وطني للاشتراطات والمعايير والإرشادات الهندسية الخاصة بتصميم مرافق المياه والصرف الصحي.

وتناولت الجلسة، بمشاركة ممثلين عن اتحاد المقاولين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومؤسسة المقاييس الفلسطينية وخبراء في إدارة وتشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي، الخطوات الفنية والمؤسسية اللازمة لإعداد الدليل، وآليات الاستفادة من الخبرات الوطنية والأوراق العلمية في بناء مرجع موحد للتصميم الهندسي.

كما ناقش المشاركون سبل إشراك الجهات ذات العلاقة في مراحل إعداد الدليل، بما يضمن شموليته وملاءمته للواقع الفلسطيني واحتياجات إعادة إعمار قطاع غزة.





جهود لتعزيز التعافي البيئي والهندسي

وأعربت سلطة المياه وجودة البيئة عن تقديرها للمؤسسات الشريكة والخبراء والأكاديميين والمهندسين الذين أسهموا في إنجاح اليوم العلمي، مثمنة دعم مشروع سمير ورعايته للفعاليات وجهوده في التنسيق والإشراف والتنظيم والتغطية الإعلامية.

وأشارت إلى أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات العلمية التي نفذتها خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وشملت قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة العامة وإزالة الركام وإدارة النفايات، وصولًا إلى تنظيم نحو سبعة أيام علمية متخصصة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات الوطنية وتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والهندسية والصحية التي تواجه القطاع، إلى جانب توفير مرجعيات فنية تساعد في توجيه مشروعات إعادة الإعمار.

ويُعوّل على إعداد الدليل الوطني المقترح في دعم بناء مرافق مياه وصرف صحي أكثر أمانًا ومرونة واستدامة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وحماية الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين