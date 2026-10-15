فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة الأقطش تصمد في بيتا رغم حصار المستوطنين واعتداءاتهم

خريجو غزة في مهب تداعيات الحرب.. فرص تتلاشى وكفاءات مهددة بالضياع

دار نشر بريطانية توقف بيع كتب كاتبة إيرلندية.. ما السبب؟

شهيد جراء قصف الاحتلال.. واستهداف لخيام النازحين ونسف منازل بغزة

الصحة تحذر من تداعيات إغلاق معبر رفح على حياة المرضى والجرحى

"حماس" تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

بوابات الاحتلال تحوّل طريق الجامعة إلى معاناة يومية لطلبة شمالي الخليل

ثلاثون ثانية من الجحيم.. حسام الخالدي ناجٍ من مجزرة راحت عائلته ضحيتها

التهديد باغتيال الحية.. بين التهديد والوعيد

الإبادة المعرفية في فلسطين.. معركة الذاكرة والهوية ومقاومة المحو الاستعماري

وسام عفيفة

اتفقوا على التأجيل.. واختلفوا مع الناخب

15 أكتوبر 2026 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس

لعل أسهل اتفاق فلسطيني منذ سنوات هو الاتفاق على تأجيل الانتخابات. فتح وحماس وقوى أخرى وجدت أخيرًا مساحة مشتركة، لكن المفارقة أن هذه المساحة كانت بعيدة عن صناديق الاقتراع.

في العاشر من أكتوبر، انتقل موعد الانتخابات من نوفمبر المقبل إلى سبتمبر 2027. قيل إن الظروف لا تسمح، وإن غزة مدمرة، والقدس محاصرة، والضفة مثقلة بحواجز الاحتلال. وكلها حقائق لا خلاف عليها.

لكن ألم تكن هذه الظروف قائمة عندما أعلن الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات في نوفمبر؟ وما الذي سيصبح ممكنًا بعد أحد عشر شهرًا، ولم يكن ممكنًا الآن؟

المفارقة الأكبر جاءت من استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أُجري قبيل صدور القرار وأُعلنت نتائجه الأربعاء.

فقد أيد 53% إجراء الانتخابات في موعدها، وأبدى 56% استعدادهم لدعم قائمة مستقلة، في حين لم يجد 33% أنفسهم في أي من الخيارات الحزبية المطروحة.

كأن الناخب يقول للفصائل شيئًا مختلفًا عما اتفقت عليه: أريد أن أختار، وربما لا أختاركم.

الأرقام أكثر إزعاجًا للقيادات التقليدية؛ فقائمة فتح الرسمية حصلت على 13% في اختبار انتخابي افتراضي، وتراجع التأييد الحزبي المباشر لحماس إلى 19%. وفي المقابل، تقدمت قوائم مرتبطة بشخصيات وطنية واقتصادية ومستقلة.

لا يعني ذلك أن الفلسطينيين تخلوا عن قناعاتهم الوطنية، بل ربما تعبوا من الخلط بين من يمثل قضيتهم ومن يستطيع إدارة حياتهم.

هنا يصبح التأجيل أكثر من مجرد تغيير موعد. فهو يؤجل اختبارًا قد يكشف أن الشارع تغير، في حين بقيت القيادات تتصرف وكأن شيئًا لم يتغير.

قد تكون الانتخابات صعبة اليوم، لكن الأصعب أن يأتي سبتمبر المقبل لنكتشف أننا أنفقنا عامًا آخر في الاتفاق على كل شيء، باستثناء سؤال الناس عمن يريدون أن يحكمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الانتخابات #الناخب #التأجيل

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة