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"الباب الدوار" يلاحق مقاوما من سجون "رام الله" إلى اعتقال الاحتلال

15 أكتوبر 2026 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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المطارد الفلسطيني سامر سمارة

أعادت ملاحقة المطارد الفلسطيني سامر سمارة، مساء الأربعاء، واعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، بعد إطلاق النار عليه وإصابته في اليد، وإصابة نجله برصاص القوة المقتحمة، إلى الواجهة قضية المطاردين الذين يتنقلون بين الاعتقال لدى أجهزة السلطة في رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الحادثة بعد أشهر من استشهاد نجله علي وإصابة ابنته رونزا برصاص أجهزة أمن السلطة في رام الله، خلال عملية استهدفت العائلة في طمون يوم 15 شباط/فبراير الماضي، أثناء ملاحقة والدهم.

وأصيب سمارة حينها واعتُقل، قبل أن تفرج عنه أجهزة السلطة في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد نحو سبعة أشهر من الاعتقال.

وبعد أسابيع من الإفراج عنه، عادت قوات الاحتلال لاستهداف سمارة، إذ تسللت قوة خاصة إلى البلدة ومحيط منزل العائلة، قبل وصول تعزيزات عسكرية وإطلاق النار عليه واعتقاله، فيما أصيب نجله الآخر خلال الاقتحام، واحتُجز عدد من أفراد العائلة.

وتعود ملاحقة سمارة من قبل الاحتلال إلى عام 2017، إذ ظل اسمه مرتبطًا بملف المطاردين في الضفة الغربية، قبل أن تعتقله أجهزة السلطة في شباط الماضي، على خلفية ملاحقته. وبعد الإفراج عنه، تجددت ملاحقته باعتقاله الأخير خلال العملية العسكرية في طمون.

وشهدت البلدة خلال الاقتحام انتشارًا عسكريًا مكثفًا، وتحليقًا لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع استمرار العملية في محيط منزل العائلة، وفق ما أورده التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #سجون السلطة #الباب الدوار

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