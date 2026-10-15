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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

15 أكتوبر 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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الأرصاد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

رجّحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وسط أجواء معتدلة نسبيًا نهارًا وباردة نسبيًا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، لا سيما الشمالية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلًا في بقية المناطق، مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار.

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