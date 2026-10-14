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الوفاق يهزم خدمات جباليا.. والتعادل يحسم مواجهة الهلال وشباب الزيتون في كأس الألف شهيد

14 أكتوبر 2026 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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حقق فريق الوفاق فوزًا مهمًا على خدمات جباليا بهدفين دون رد
غزة/ فلسطين:

حقق فريق الوفاق فوزًا مهمًا على خدمات جباليا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الألف شهيد، فرع غزة والشمال.

وسجل هدفي الوفاق آدم عابد وعبد الله الكتناني، ليحافظ الفريق على حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الزيتون في الجولة الثالثة، بينما ودّع خدمات جباليا منافسات البطولة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل الهلال وشباب الزيتون بنتيجة 2-2، سجل للهلال أحمد لبد، فيما أحرز حمزة مسعود هدفي شباب الزيتون.

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وأدار المباراتين طاقم تحكيمي مكوّن من عبد السلام أبو سليسل، ومحمود أبو ق، وفراس الزعانين.

مباريات الخميس

وتُختتم، غدا الخميس، منافسات الجولة الثانية بإقامة مباراتين؛ تجمع الأولى المجمع الإسلامي والزيتون، فيما يلتقي خدمات الشاطئ مع الرضوان، على ملعب نادي فلسطين جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جباليا #الوفاق #شباب الزيتون

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