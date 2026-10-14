فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الوفاق يهزم خدمات جباليا.. والتعادل يحسم مواجهة الهلال وشباب الزيتون في كأس الألف شهيد

بالأسماء.. الإفراج عن 7 أسرى من قطاع غزة

4 شهداء ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار بغزة

تحليل: الحرب على إيران تكشف محدود القوة الجوية الأميركية والإسرائيلية

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

فك لغز "كوفيد طويل الأمد".. دراسات تكشف عن اختلالات مناعية ووعائية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 2000 طفل منذ بدء الإبادة

مصر تدين افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

بلدية خان يونس تطلق حملة لتنظيم شارع المحررات وتوفير أماكن بديلة للبسطات

بالأسماء.. الإفراج عن 7 أسرى من قطاع غزة

14 أكتوبر 2026 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
...
الإفراج عن 7 أسرى من قطاع غزة (أرشيفية)

أُفرج اليوم الأربعاء، عن سبعة أسرى، من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة، برفقة الصليب الأحمر.

وذكرت مصادر محلية، أن الأسرى المفرج عنهم تتراوح أعمارهم بين 16 و67 عامًا، وينحدرون من مناطق جباليا وخان يونس والنصيرات والزوايدة.

وأعلن المصادر قائمة أسماء الأسرى المفرج عنهم، وهم:

هاني فايز كتكت (37 عامًا) – جباليا.

محمد توفيق أبو سبلة (16 عامًا) – خان يونس.

إبراهيم أحمد الطلالقة (67 عامًا) – النصيرات.

رائد حسين عرفات (44 عامًا) – الزوايدة.

خليل محمد المصري (44 عامًا) – خان يونس.

نبيل محمد أبو سيف (38 عامًا) – جباليا.

شريف محمد خلة (38 عامًا) – جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #أسرى #الصليب الأحمر #محررون #أسرى مفرج عنهم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة