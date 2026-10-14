بالأسماء.. الإفراج عن 7 أسرى من قطاع غزة

أُفرج اليوم الأربعاء، عن سبعة أسرى، من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة، برفقة الصليب الأحمر.

وذكرت مصادر محلية، أن الأسرى المفرج عنهم تتراوح أعمارهم بين 16 و67 عامًا، وينحدرون من مناطق جباليا وخان يونس والنصيرات والزوايدة.

وأعلن المصادر قائمة أسماء الأسرى المفرج عنهم، وهم:

هاني فايز كتكت (37 عامًا) – جباليا.

محمد توفيق أبو سبلة (16 عامًا) – خان يونس.

إبراهيم أحمد الطلالقة (67 عامًا) – النصيرات.

رائد حسين عرفات (44 عامًا) – الزوايدة.

خليل محمد المصري (44 عامًا) – خان يونس.

نبيل محمد أبو سيف (38 عامًا) – جباليا.

شريف محمد خلة (38 عامًا) – جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين