4 شهداء ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار بغزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم شهيدان في قصف مركبة مدنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ومواطن برصاص الاحتلال في مخيم جباليا، والمواطنة ريم عوض بقصف شقة سكنية غربي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من القطاع، بالتزامن مع توسيع نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة.

وفي أحدث التطورات، استشهد المواطنان باسل نبيل قشطة، وأحمد رجاء الشاعر، وأصيب آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية شمالي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استشهدت المواطنة ريم عوض وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، كما طال إطلاق النار مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج، فيما تعرضت مناطق شمال المخيم وشرقي مدينة دير البلح لقصف مدفعي. كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية كشكًا قرب دوار عطيان شمال شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة خان يونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الجنوبية من المدينة.

وفي سياق متصل، وسّع جيش الاحتلال نطاق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» قرب شارع صلاح الدين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين