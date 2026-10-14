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دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

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دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

14 أكتوبر 2026 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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دخول 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي إلى القطاع من أصل 5 شاحنات توجهت إلى المعبر صباحًا

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، الأربعاء، دخول 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي إلى القطاع من أصل 5 شاحنات توجهت إلى المعبر صباحًا، على أن تُوزع الكميات الواردة على نحو 7227 مستفيدًا في مختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل نحو 3439 مستفيدًا من المتبقي في الكشف الموحد الصادر بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إضافة إلى نحو 3788 مستفيدًا من كشف 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وفق الكشوفات المعلنة.

ويأتي دخول الشاحنات في ظل استمرار أزمة غاز الطهي في قطاع غزة، والاعتماد على الكميات المحدودة الواردة لتلبية احتياجات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #غاز #شاحنات غاز

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