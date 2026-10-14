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مصر تدين افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

14 أكتوبر 2026 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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هذا القرار يمثل محاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إقدام الحكومة الكولومبية، الأربعاء، على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدتين رفضهما القاطع لهذه الخطوة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن هذا القرار يمثل محاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وشددت مصر على أن كافة الإجراءات الأحادية الهادفة لترسيخ هذا الواقع تعد "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، داعية إلى التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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