السعودية تستنكر افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

استنكرت وزارة الخارجية السعودية إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل مساساً مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة.

وأكدت المملكة، في بيان لها، الأربعاء، أن قرار كولومبيا يتعارض بصورة صريحة مع الموقف الدولي الراسخ، والتوافق الأممي بشأن المدينة المقدسة، واصفة هذه الخطوة بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المعنية كافة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات غير القانونية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

المصدر / فلسطين أون لاين