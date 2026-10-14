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هيئة مقاومة الجدار: تسجيل 23 اعتداءً بالحرق على المساجد منذ مطلع 2023

14 أكتوبر 2026 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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تسجيل 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق استهدفت المساجد من قبل المستوطنين منذ مطلع عام 2023

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق استهدفت المساجد من قبل المستوطنين منذ مطلع عام 2023 وحتى شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجد ببلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، في استمرار للتصعيد المتزايد ضد دور العبادة والمقدسات الإسلامية.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة تصاعداً ملحوظاً في حدة هذه الانتهاكات؛ حيث سُجلت 13 حادثة منذ مطلع العام الجاري مقارنة بـ 6 حوادث طوال عام 2025 كاملاً.

وأشار بيان الهيئة، بأن الاعتداءات لم تقتصر على المباني الرئيسية للمساجد فحسب، بل طالت مداخلها، ومرافقها العامة، ومصليات النساء، بالإضافة إلى انتهاك حرمة المصاحف الشريفة وتدنيسها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استيطان #هيئة مقاومة الجدار #إحراق مساجد

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