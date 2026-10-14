نادٍ إيطالي يرغب في ضم غافي من برشلونة مقابل مبلغ مالي كبير

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي نابولي الإيطالي بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة، غافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية.

وبحسب التقارير، يستعد النادي الإيطالي لتقديم عرض تصل قيمته إلى 40 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة برشلونة بالتخلي عن خدمات اللاعب الإسباني، الذي يُعد أحد المواهب الواعدة في خط الوسط.

ويأمل نابولي في استغلال رغبة غافي في الحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل المنافسة القوية على مراكز خط الوسط داخل الفريق الكتالوني، من أجل إقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، لن يكون قرار التخلي عن غافي سهلاً بالنسبة إلى برشلونة، بالنظر إلى إمكاناته الفنية وصغر سنه، فضلاً عن أهميته ضمن خطط النادي المستقبلية.

ولم يُعلن حتى الآن عن تقديم عرض رسمي أو التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لتبقى إمكانية انتقال اللاعب خلال يناير المقبل مرهونة بتطورات المفاوضات وموقف إدارة برشلونة من رحيله.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات