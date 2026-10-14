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مارتينيز مهدد بعقوبة مالية من مانشستر يونايتد بسبب تصريحاته

14 أكتوبر 2026 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
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مارتينيز مهدد بعقوبة مالية من مانشستر يونايتد بسبب تصريحاته
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواجه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، احتمال التعرض لعقوبة من إدارة النادي، على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها سياسة الفريق والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن تصريحات مارتينيز وضعت العلاقة مع إدارة النادي تحت الضغط، وسط حديث عن إمكانية فرض غرامة مالية عليه، في ظل حساسية الخلاف داخل أروقة «الشياطين الحمر».

ولا يبدو أن المسألة تقتصر على تصريحات عابرة، إذ قد تتجاوز تداعياتها حدود الجدل الإعلامي، لتصل إلى إجراءات إدارية بحق اللاعب، إذا قررت إدارة النادي التعامل بحزم مع موقفه.

ويبقى موقف الإدارة النهائي غير محسوم، في انتظار اتضاح ما إذا كانت ستكتفي باحتواء الخلاف داخلياً أم ستتجه إلى فرض عقوبة رسمية على المدافع الأرجنتيني.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#مانشستر يونايتد #رياضة #عقوبة #مارتينيز

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