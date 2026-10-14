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واقعة غريبة في الدوري الليبي .. مباراة تنتهي بعد 23 دقيقة فقط!

14 أكتوبر 2026 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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واقعة غريبة في الدوري الليبي .. مباراة تنتهي بعد 23 دقيقة فقط!
متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت الجولة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم واقعة غير مألوفة، بعدما انتهت مواجهة الوطن والمدينة مبكراً، إثر عجز الفريق الأول عن استكمال المباراة بالحد الأدنى من اللاعبين.

ودخل نادي الوطن اللقاء بتسعة لاعبين فقط، دون وجود أي بدلاء على مقاعد الاحتياط، فيما نجح فريق المدينة في التقدم بهدفين خلال الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 23، تعرض ثلاثة لاعبين من الوطن للإصابة، ليجد الفريق نفسه بستة لاعبين فقط داخل أرض الملعب، وهو عدد يقل عن الحد الأدنى القانوني لاستمرار المباراة.

وأمام هذا الوضع، اضطر حكم اللقاء إلى إنهاء المباراة، لتُسجل المواجهة واحدة من أغرب وقائع الجولة الافتتاحية للدوري الليبي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #مباراة #الدوري الليبي

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