فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الوفاق يهزم خدمات جباليا.. والتعادل يحسم مواجهة الهلال وشباب الزيتون في كأس الألف شهيد

بالأسماء.. الإفراج عن 7 أسرى من قطاع غزة

4 شهداء ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار بغزة

تحليل: الحرب على إيران تكشف محدود القوة الجوية الأميركية والإسرائيلية

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

فك لغز "كوفيد طويل الأمد".. دراسات تكشف عن اختلالات مناعية ووعائية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 2000 طفل منذ بدء الإبادة

مصر تدين افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

بلدية خان يونس تطلق حملة لتنظيم شارع المحررات وتوفير أماكن بديلة للبسطات

مباحث التموين بخان يونس تتلف نحو 17 طنًا من الدجاج الفاسد

14 أكتوبر 2026 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
...
إتلاف نحو 17 طنًا من الدجاج الفاسد في خان يونس

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، نحو 17 طنًا من الدجاج المجمد الفاسد، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، بعد ثبوت فساده نتيجة سوء الشحن والتوريد وتأخره عند المعبر.

وأوضحت مباحث التموين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الكمية التي جرى إتلافها بلغت 16 طنًا و800 كيلوغرام، بواقع 28 مشطاحًا من الدجاج المجمد، مشيرة إلى أن التاجر المستورد أبلغ عن فساد الشحنة فور دخولها إلى القطاع.

وأضافت أن طواقمها توجهت برفقة فرق من وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني لفحص الكمية، حيث أظهرت المعاينة وجود علامات فساد واضحة، ناجمة عن سوء ظروف الشحن والتوريد، إلى جانب تأخر الشحنة على أرضية المعبر نتيجة إغلاقه.

وأكدت إتلاف الكمية وفق الإجراءات القانونية، وبموجب محاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مشيدة بتعاون التاجر وإبلاغه عن الشحنة حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إتلاف #لحوم فاسدة #مباحث التموين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة