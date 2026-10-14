مباحث التموين بخان يونس تتلف نحو 17 طنًا من الدجاج الفاسد

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، نحو 17 طنًا من الدجاج المجمد الفاسد، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، بعد ثبوت فساده نتيجة سوء الشحن والتوريد وتأخره عند المعبر.

وأوضحت مباحث التموين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الكمية التي جرى إتلافها بلغت 16 طنًا و800 كيلوغرام، بواقع 28 مشطاحًا من الدجاج المجمد، مشيرة إلى أن التاجر المستورد أبلغ عن فساد الشحنة فور دخولها إلى القطاع.

وأضافت أن طواقمها توجهت برفقة فرق من وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني لفحص الكمية، حيث أظهرت المعاينة وجود علامات فساد واضحة، ناجمة عن سوء ظروف الشحن والتوريد، إلى جانب تأخر الشحنة على أرضية المعبر نتيجة إغلاقه.

وأكدت إتلاف الكمية وفق الإجراءات القانونية، وبموجب محاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مشيدة بتعاون التاجر وإبلاغه عن الشحنة حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين