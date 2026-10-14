جماهير غلطة سراي تساند غزة قبل مواجهة برشلونة: "الإنسانية تفقد ضميرها"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

رفع مشجعو نادي غلطة سراي التركي لافتتين تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، خلال مواجهة برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، على ملعب رامس بارك في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وحملت اللافتة الأولى عبارة «الحرية لفلسطين»، فيما كُتب على الثانية «الإنسانية تفقد ضميرها في غزة»، في رسالة عبّرت عن استمرار التضامن مع الفلسطينيين، في ظل الحرب والكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

ورغم حضور القضية الفلسطينية في المشهد قبل انطلاق القمة الأوروبية، لم تشهد مدرجات الملعب رفع جدارية خاصة بغزة أو هتافات جماهيرية بشأنها خلال دخول الفريقين إلى أرض الملعب، واقتصر التعبير عن التضامن على اللافتتين اللتين عُلّقتا على أطراف الملعب.

ولم يكن هذا الموقف الأول لجماهير غلطة سراي، التي سبق أن رفعت شعارات داعمة لفلسطين في مناسبات كروية عدة خلال الموسم الماضي، من بينها لافتات حملت عبارتي «أوقفوا الإبادة» و«الحرية لفلسطين»، إلى جانب جدارية تضامنية ضخمة خلال إحدى مباريات الدوري التركي عام 2025.

وتؤكد هذه المواقف حضور القضية الفلسطينية في مدرجات كرة القدم الأوروبية، حيث تتحول الملاعب أحياناً إلى منصات لإيصال رسائل إنسانية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وتسلّط الضوء على معاناة سكان قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات