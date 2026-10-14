غزة الإرادة يتوّج بطلًا لبطولة كرة القدم للبتر في مهرجان رياضي وإنساني

غزة/ فلسطين أون لاين:

تُوّج فريق غزة الإرادة، بقيادة الكابتن حاتم المغربي، بلقب بطولة كرة القدم للبتر، التي اختُتمت على أرضية ملعب نادي فلسطين بمدينة غزة، في مهرجان رياضي وإنساني نوعي يُقام لأول مرة منذ حرب الإبادة، وسط حضور شخصيات رياضية ومجتمعية وممثلين عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والاتحادات والأندية .

وأُقيمت البطولة بتنظيم ورعاية فريق غزة الإرادة، وإشراف جمعية فلسطين لكرة القدم للبتر في دير البلح، بمشاركة أربعة فرق مثّلت محافظات قطاع غزة، فيما حلّ منتخب شمال القطاع وصيفًا، وسط منافسات قوية عكست إصرار اللاعبين على مواصلة مسيرتهم الرياضية رغم ظروف الحرب وتداعياتها.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال محمد عليوة جائزة أفضل لاعب، ورباح سعد جائزة أفضل حارس مرمى، فيما تُوّج محمد حجيلة هدافًا للبطولة برصيد ثلاثة أهداف.

كما شهدت المنافسات اختيار أفضل لاعب في كل مباراة من المباريات الست، وهم محمد عليوة، ومعاذ أبو ظاهر، وسيف بلال، ومحمد حجيلة، ومهند الأسود، وأحمد الخضري.

وأشاد الأستاذ فؤاد أبو غليون، رئيس مجلس إدارة جمعية فلسطين لكرة القدم للبتر، بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، معتبرًا أنها تجربة نوعية بحجمها وإخراجها، فيما أكد الأستاذ سعدي المصري أن نجاحها جاء ثمرة تضافر الجهود والدور المميز الذي أدّاه اللاعبون.

وتخلل الحفل الختامي عروض للدبكة الشعبية وفقرة إنشادية للمنشد عبد الله نطط، الذي فقد قدميه خلال حرب الإبادة، قبل تكريم اللاعبين والمدربين واللجان المشرفة.

وجسّدت البطولة رسالة أمل وصمود، وأكدت أن إرادة الرياضيين الفلسطينيين أقوى من التحديات، وأن الرياضة تظل مساحة للحياة والفرح رغم الألم.







المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات