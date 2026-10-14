رابط تحديث بيانات الأسر في غزة عبر المنظومة الوطنية للإغاثة

دعت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، المواطنين والأسر إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية والعائلية عبر المنظومة الوطنية للإغاثة، لضمان دقة البيانات وتحديد احتياجات الأسر الطارئة، بما يسهم في توزيع المساعدات بكفاءة وعدالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحديث البيانات يكتسب أهمية خاصة للأسر النازحة التي تقيم في الخيام ومراكز الإيواء، والمتزوجين حديثًا الذين شكّلوا أسرًا مستقلة، إضافة إلى المواطنين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم العائلية أو أماكن سكنهم أو أرقام التواصل الخاصة بهم.

وأكدت أن البيانات المسجلة عبر المنظومة ستستفيد منها الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإغاثية الشريكة، بهدف تنسيق توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها والحد من ازدواجية تقديمها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص لتحديث البيانات عبر الرابط التالي:

https://services.citizen.egaza.ps/login

كما حثت على مشاركة الرابط مع الأقارب والمعارف لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر قنواتها الرسمية لطلب المساعدة في حال مواجهة أي صعوبات فنية أثناء التسجيل





المصدر / فلسطين أون لاين