مصر تتمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

أكدت مصر ضرورة استكمال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ، إن القاهرة تجدد دعمها الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، وتواصل التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ مختلف استحقاقاتها.

وشددت القاهرة على أهمية البناء على ما حققته قمة شرم الشيخ، باعتبارها محطة مهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأكدت ضرورة اغتنام الفرصة التي أتاحتها الخطة الأمريكية لإطلاق مسار سياسي جاد وذي مصداقية، يعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويحول دون تجدد دوامات العنف والتصعيد، وصولًا إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وجددت مصر موقفها الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار التحديات التي تواجه تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، والمضي في ترتيبات المرحلة الثانية، إلى جانب إطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لا يزال تنفيذ بقية بنوده يواجه عقبات، وسط استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والحاجة إلى ضمانات تحول دون تجدد الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات