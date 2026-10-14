عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم 109 مستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية علنية خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين نفذوا جولات في باحات المسجد الأقصى، تخللتها طقوس وصلوات تلمودية، إلى جانب الرقص والغناء الجماعي داخل الباحات، بحماية قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق محاولات متواصلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض وقائع جديدة في باحاته، وسط تحذيرات مقدسية من تداعيات استمرار الاقتحامات والطقوس الدينية العلنية.

وفي المقابل، دعت مرجعيات وشخصيات مقدسية ووطنية الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدي لمحاولات تهويده والمساس بمكانته الدينية والتاريخية.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وسط قيود يفرضها الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى المسجد، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات المقدسية من تداعيات استمرار هذه الممارسات على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتؤكد الدعوات المقدسية أهمية شد الرحال إلى الأقصى والرباط في باحاته، في ظل مخاوف من استغلال الاقتحامات المتكررة لفرض تغييرات على واقع المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين