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انفجار ولغم بحري.. الحرس الثوري يعلن غرق سفينة حاويات في هرمز

14 أكتوبر 2026 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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الحرس الثوري يعلن غرق سفينة حاويات في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، غرق سفينة حاويات في المياه الجنوبية لمضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير على متنها.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن السفينة كانت تحمل أكثر من 2500 حاوية، وكانت تحاول عبور المضيق عبر مسار وصفه بأنه «غير مصرح به وشديد الخطورة»، مشيرًا إلى أنها غرقت صباح اليوم جراء الحريق.

وبرر الحرس الثوري إجراءاته البحرية بأنها تأتي في إطار حماية المياه الإقليمية الإيرانية وتأمين الحدود البحرية، في ظل التصعيد العسكري والوجود الأمريكي في المنطقة، وفق البيان.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها على إيران، وما يترتب عليه من قيود على التجارة والصادرات النفطية وحركة الملاحة البحرية.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد البحري على سلامة الملاحة وأسواق النفط.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرس الثوري الإيراني #مضيق هرمز #سفينة حاويات

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